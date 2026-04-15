Batman'da son dönemde yaşanan ani hava değişimleri, meyve üreticilerini olumsuz etkiledi. Kısa süreli sıcaklık artışlarının ardından gelen kar ve dolu yağışı ile gece saatlerinde aniden düşen hava sıcaklıkları, özellikle erken filizlenen meyve ağaçlarında büyük zarara yol açtı.

Sason ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Erdem, bahçesindeki ağaçların büyük kısmını kaybettiğini belirtti. Erdem, bu yıl yaşanan yoğun yağış, dolu ve zamansız sıcaklık değişimlerinin meyve ağaçlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. 'Bu yıl meydana gelen yoğun yağış, dolu ve havaların zamansız ısınıp soğuması meyve ağaçlarını şaşkına çevirdi' diyen Erdem, özellikle asma ağaçlarında ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Yaşanan don ve dolu olayları nedeniyle kayısı, elma ve benzeri erken filizlenen ağaçların kuruduğunu belirten Erdem, 'Meyve ağaçlarımızın büyük bir kısmı kurudu. Kuruyan ağaçlarımızı kesmek zorunda kaldık. Özellikle asma ağaçlarında büyük zarar var. Bu yılı meyvesiz geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki üreticiler, benzer zararların yaygın olduğunu ve destek beklediklerini dile getiriyor.