Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 'Yara ve Yanık Tedavisinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve yanık ve kronik yara yönetiminde güncel yaklaşımların ele alındığı sempozyuma; HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Cenk Cücük, Sempozyum Başkanı Op. Dr. Ahmet Erkılıç, öğrenciler ve sağlık profesyoneli katıldı.

'HKÜ olarak sağlık alanında bilimsel buluşmaların önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz'

Sağlık bilimlerinde bilgi üretimi ve paylaşımının, nitelikli hizmetin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, 'Sağlık alanında bilimsel buluşmaların önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumu; II. Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu, Halk Sağlığı Günleri ve uluslararası Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi gibi nitelikli organizasyonlarımızın devamı niteliğinde görüyoruz. Bu sempozyumun da güçlü bilimsel zincirin önemli bir halkası olduğuna inanıyoruz. Üniversite olarak; bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve toplumsal faydaya dönüştürüldüğü anlayışıyla, sağlık alanındaki bilimsel etkinliklerimizle akademiye ve uygulamaya katkı sunmayı sürdürüyoruz' dedi.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Kezban Yiğiter, yürüttükleri akademik ve klinik çalışmalar hakkında bilgi vererek ekip çalışmasının önemine dikkat çekti.

Birlik ve deneyim paylaşımının önemine değinen Op. Dr. Ömer Cenk Cücük, sağlık profesyonellerinin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Op. Dr. Ahmet Erkılıç ise, yanık ve yara tedavisinin tıbbın zaman zaman ihmal edilmiş ancak son derece önemli alanlarından biri olduğunu belirtti.