Başkan Palancıoğlu: 'Bu güzel ayın ardından hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi Kayseri İl Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Muhammed Yiğit Ağca şampiyon oldu.
14 Nisan tarihinde düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Muhammed Yiğit Ağca gösterdiği üstün performansla il şampiyonu oldu. Bu önemli başarıyla birlikte Muhammed Yiğit Ağca, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve antrenörler Ufuk Uçmak ile Bayram Ali Polat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA