Sinop Gerze İlçe Müftülüğü, kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları için kapsamlı bir 'Hac Hazırlık Semineri' düzenledi.

Gerze Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere çok sayıda hacı adayı katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından verilen seminerde, adayların ibadetlerini eksiksiz ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için dikkat etmeleri gereken kritik noktalar paylaşıldı.

Seminer kapsamında konuşan Müftü Aktaş, hac yolculuğunun sadece fiziki bir seyahat değil, derin bir arınma ve sabır yolculuğu olduğunu vurguladı. İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, seminer sonunda yaptığı açıklamada, 'Rabb'imizin misafiri olma şerefine nail olan kardeşlerimizin, bu mübarek yolculukta her türlü zorluğa sabırla mukabele etmeleri çok önemlidir. Amacımız, vatandaşlarımızın hac ibadetini teknik ve manevi olarak en doğru şekilde öğrenerek yola çıkmalarını sağlamaktır' dedi.

Uygulamalı anlatımların da yer aldığı programın sonunda, adayların merak ettiği sorular Müftü Aktaş tarafından cevaplandı. Seminer, yapılan dualar ve iyi dilek temennileri ile sona erdi.