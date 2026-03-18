Sinop'un Erfelek ilçesinde bir esnaf, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir dayanışma örneğine imza atarak ilçe meydanında 12 bin köy yumurtasını vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Erfelek ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Özgenç, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi. İlçe meydanında gerçekleştirilen dağıtımda yüzlerce vatandaş sıraya girerken, kısa sürede binlerce yumurta sahiplerine ulaştı.

Özgenç, yumurtaların kendi çiftliklerinde üretildiğini belirterek, 'Üç ortak olarak bu işi yaptık. Anne-babamızın hayrına bu yıl toplam 26 bin yumurta dağıttık. Herkese birer koli verdik. 400'den fazla aileye ulaştık. İnşallah seneye de devam edeceğiz' dedi.

Vatandaşlar ise bayram öncesi yapılan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Özgenç'e teşekkür etti.