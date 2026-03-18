Karabük Valisi Oktay Çağatay, Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Gurbetçi iş insanı ve Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman tarafından Kurtuluş Mahallesi Meriç camiinde organize edilen iftar programı, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Çağatay, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

İftar programlarında vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Çağatay, bu tür buluşmaların toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.