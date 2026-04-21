Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen atölyede tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve uygulamalı ultrasonografi eğitimi verildi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Can Sağlığı Vakfı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği iş birliğiyle 'Odaklanmış Ultrasonografi Atölyesi (POCUS Workshop)' gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere hem teorik hem uygulamalı eğitim sunuldu.

Programın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, hekimlikte uygulama ve tecrübenin önemine dikkat çekerek, farklı hasta vakalarının mesleki gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Can Sağlığı Vakfı Karabük Temsilcisi Bartu Çelik ise ultrasonografinin özellikle acil tıpta kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin sahada hızlı ve doğru karar verme becerisini geliştirdiğini kaydetti.

Programda ayrıca Can Sağlığı Vakfı Karadeniz Bölgesi Mesleki Kariyer Çalışmaları Sorumlusu Alperen Asiltürk ile Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Bora Çekmen de değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Büşra Bildik tarafından 'Ultrason Fiziği ve Knoboloji', Doç. Dr. Bora Çekmen tarafından ise 'Temel Kardiyak Ultrasonografi (FoCUS)' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında, odaklanmış kardiyak ultrasonografi (FoCUS) ve travma odaklı ultrasonografi (e-FAST) başta olmak üzere temel ultrason prensipleri ele alındı. Eğitimde ultrason fiziği, cihaz kullanımı ve travma hastalarında değerlendirme süreçleri gibi konular işlendi.

Uygulamalı oturumlarda öğrenciler, küçük gruplar halinde ultrason cihazlarını kullanarak edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürdü. Program, katılımcılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.