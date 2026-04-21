Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) hazırlanan raporda, bağımlılıkla mücadelede önleyici politikalar ve gençleri üretkenliğe yönlendiren model önerileri öne çıktı.

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan 'Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu', Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen programla tanıtıldı.

Düzenlenen raporda, bağımlılıkların yalnızca bireysel değil; toplumsal, psikolojik ve çevresel boyutlarıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Programda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, merkezin kamu politikalarına katkı sunan çalışmalar yürüttüğünü belirterek, raporun güncel gelişmeler ışığında önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Kırışık, gençleri etkileyen risk alanlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkların önlenmesinde kültürel ve manevi değerlerin önemine dikkat çeken Kırışık, üretken bir yaşamın bireyleri olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştıracağını belirtti.

Tanıtım programında konuşan Psikoloji Politikaları Masası Başkanı Şeydanur Tezcan Özer ise bağımlılığın çok boyutlu bir süreç olduğuna işaret ederek, özellikle gençlerde artan sosyal izolasyonun önemli bir risk faktörü olduğunu dile getirdi. Özer, raporda yer alan 'Psikolojik Bağımsızlık Kapasitesi Modeli' ile bireyin anlam, aidiyet ve üretkenlik ekseninde ele alındığını ifade etti.

Raporda ayrıca 'Değer Platformu' adlı dijital uygulama önerisine yer verildi. 'Sana Değer' sloganıyla geliştirilen platformun, gençlerin dijital alışkanlıklarını üretim ve katılım temelli bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi.

Mentör destekli topluluklar ve etkinlikler aracılığıyla gençlerin sosyal bağlarının güçlendirilmesi, aidiyet duygusu kazanması ve üretken bireyler haline gelmesi amaçlanıyor.

Raporun editörlüğünü Rektör Fatih Kırışık üstlenirken, akademik ekipte farklı alanlardan araştırmacılar yer aldı. Tanıtım toplantısına üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hazırlanan raporun, Türkiye'de bağımlılıkla mücadele politikalarına akademik ve stratejik katkı sunması hedefleniyor.