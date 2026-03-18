Manisa'nın Kula ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kula'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından kutlama programı düzenlendi. Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, ilçe şehitliğinde Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programı ise, Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün önemine binaen hazırlanan video gösterimi katılımcılara izletildi. Günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Okul Türkçe Öğretmeni Mesut Yılmaz yaptı. Haftanın önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program öğretmenler tarafından hazırlanan mini konser ve öğrencilerin bayrak gösterisi ile son buldu.

Programa, Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Öztaş, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Garnizon Komutanı İstihbarat Binbaşı Çağlar Başkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.