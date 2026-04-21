Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde evlilik öncesi süreçler, aile içi iletişim, hukuksal boyutlar ve ebeveynlik rolleri anlatıldı.

Sinop'ta 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi çerçevesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Sinop Mahmud Kefevi Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine verilen eğitimde; evlilikte eş seçimi, evliliğin hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutları, eşlerin yükümlülükleri, aile içi sağlıklı iletişim ve problem çözme becerileri ile ebeveynlik rol ve sorumlulukları gibi konular ele alındı.

Aile Eğitim Programı (AEP) modülü kapsamında düzenlenen eğitim, Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi.