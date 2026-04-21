Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman ürünlerinin taşınmasında usulsüzlük ve kaçakçılığı önlemek amacıyla 26 sabit ve 157 geçici kontrol noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin taşınmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda kurulan 26 sabit ve 157 geçici olmak üzere toplam 183 kontrol noktasında, orman ürünü taşıyan araçlar tek tek kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde taşıma belgeleri ile emvallerin mevzuata uygunluğu incelenerek, ormanlarda gerçekleşebilecek yasadışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayancık, Boyabat ve Gerze Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri tarafından da ayrıca önleme araması gerçekleştirildi.

Yetkililer, orman varlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.