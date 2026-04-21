Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi açıklandı. 2026 yılı planlaması kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor. Programla birlikte ülke genelinde binlerce gencin hasat süreçlerine katılarak üretim deneyimi kazanması amaçlanıyor.

İlk etkinlikler mart ayında başlayacak

Program, mart ayında başlayarak yıl boyunca farklı illerde devam edecek. Artvin'de çay hasadıyla başlayacak süreçte, Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla hasadı ve Ankara'da sebze üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Farklı ürün desenleriyle planlanan etkinlikler, gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesine imkân tanırken, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemelerini sağlayacak.

Gençler üretime katılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği, gönüllülük kültürünü güçlendirirken tarıma yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunuyor. Program kapsamında gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yerel üreticilerin iş birliğiyle yürütülecek faaliyetlere; yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak.