İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane'de bulunan Yaşar Doğu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul bahçesinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı törenine katılan Vali Gül'e Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kâğıthane Kaymakamı Yüksel Kara, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler eşlik etti. Törenin ardından sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, 'Spor Şehri İstanbul' projesi kapsamında tüm öğrencilere milli takım forması dağıtımında bulundu.

Okul ziyaretinde Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Gül, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Sizi hayata hazırlamak istiyoruz'

Öğrencilere hitaben konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim sürecinin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, gençlerin sosyal, sportif, kültürel gelişimlerini de önemsediklerini belirtti. Vali Gül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler anlamında sizleri hayata hazırlamak istiyoruz. Bununla ilgili dört önemli projemiz var. Birincisi, her birinizin spor yapmasını istiyoruz, lisans çıkarmanızı istiyoruz. Sporla birlikte hem bedenen hem de ruhen gelişmenizi hedefliyoruz. İstanbul'da 1 milyon lisanslı sporcu hedefimiz var, şu anda 840 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor. İnşallah yılsonuna kadar hedefimizi tamamlamış olacağız. İkincisi, sizlerin kitap okumasını istiyoruz. Okullarımızdaki kitap sayısını 6 buçuk milyondan 13 milyona çıkardık. Sizlerin kitap okumasını destekliyoruz. Her akşam saat 21.00'de teknolojik aletleri kapatarak ailenizle birlikte kitap okumanızı istiyoruz. Üçüncüsü, yeteneklerinize göre bir enstrüman çalmanızı istiyoruz. 'Enstrümansız okul kalmasın' projesiyle tüm okullarımızda müzik atölyeleri oluşturacağız. Dördüncüsü ise öğrenci meclislerimizdir. Okul, ilçe ve il öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılmanızı, istemediğiniz konularda hayır diyebilmenizi, merhametli ve vicdanlı bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz. Polisiye tedbirleri geçmişte aldık, bundan sonra daha da artıracağız. Ancak bu saydığım dört proje aslında bizleri kötülüklerden koruyan ve hayata hazırlayan en önemli unsurlardır.'

Çanakkale gezisi müjdesi

Vali Gül, yaz döneminde Kağıthane Belediyesi ile birlikte organize edilecek program kapsamında Yaşar Doğu Ortaokulu ve Yaşar Doğu İlkokulu öğrencilerinin Çanakkale gezisine götürüleceğini de ifade etti.

Başkan Öztekin: 'Gençlerimizin her zaman yanındayız'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Gençlerimizin eğitim, spor ve kültür alanlarında en iyi şekilde yetişmesi için Kâğıthane Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz' dedi.

Ziyaret, okulda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden alınan bilgi ve öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.