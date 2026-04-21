Akçaabat'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Dokuma Tablolar Sergisi gezilirken, yöresel ikramlar davetlilere tattırıldı. Vatandaşlar sergiyi dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Başkan Osman Nuri Ekim, Turizm Haftası etkinliklerinin önemine değinerek yaptığı açıklamada, Akçaabat'ın sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerin tanıtımına büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Ekim konuşmasında 'Akçaabat'ımız, sahip olduğu tarihi, doğal güzellikleri ve köklü kültürüyle bölgemizin önemli turizm merkezlerinden biridir. Turizm Haftası kapsamında düzenlediğimiz bu etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatmayı hem de gençlerimizin üretimlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulumuz ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu programlar, Akçaabat'ımızın tanıtımına önemli katkılar sunmaktadır' dedi.

Turizmin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir gelişim alanı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekim, 'Akçaabat'ımızın turizm potansiyelini daha ileriye taşımak, ilçemizi kültürün, sanatın ve üretimin şehri olarak daha güçlü bir şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.