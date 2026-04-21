Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Guy Kabombo Muadiamvita ile bir araya geldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita, Milli Savunma Bakanı Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Muadiamvita, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Güler, Guy Kabombo Muadiamvita'yı Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Muadiamvita, Onur Kıtası'nı selamladı. Bakan Güler ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Muadiamvita, Bakanlık önünde fotoğraf çekildi. Törenin ardından ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.