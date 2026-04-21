AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Hamileri Koordinasyon Toplantısı'nda, teşkilat çalışmalarının mahalle ölçeğinde daha etkin yürütülmesi, Mahalle Hamiliği modelinin yaygınlaştırılması ve sahadaki teşkilat kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahalle Hamileri Koordinasyon Toplantısı', İl Başkanlığı binasında geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Başkan Yardımcısı ve İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu ile çok sayıda mahalle hamisi katıldı. Toplantının ana gündemini, AK Parti İstanbul teşkilatında mahalle ölçeğindeki çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla yürütülen Mahalle Hamiliği modeli oluşturdu. Mahalle Hamiliği'nde genel başkan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel ve büyükşehir meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarından oluşan önceki dönem teşkilat mensupları görev alıyor. Toplantıda, modelin teşkilat yapısına sağlayacağı katkılar, sahadaki koordinasyonu nasıl güçlendireceği ve mahalle teşkilatlarının daha aktif hale gelmesine sunacağı destek kapsamlı şekilde değerlendirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, partiyi bugünlere taşıyan kadroların büyük fedakârlık ve emekle önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle yol yürüyen güçlü bir teşkilat hareketi olduğunu ifade etti.

İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu ise Mahalle Hamiliği modelinin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksu, teşkilat yapısının güçlendirilmesi, mahalle yönetimlerinin daha kapsayıcı şekilde oluşturulması, üye ve oy hedeflerinin yakından takip edilmesi ile sandık yönetim kurullarının etkinliğinin artırılmasının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Mahalle Hamiliği modelinin yalnızca teşkilat içi koordinasyonu değil, mahalle ile kurulan bağı da güçlendireceğini vurgulayan Aksu, mahallelerdeki sivil toplum kuruluşları, esnaf ve kanaat önderleriyle ilişkilerde daha planlı ve daha güçlü bir saha organizasyonunun hedeflendiğini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da İstanbul'da yürütülen teşkilat çalışmalarının sahaya güçlü şekilde yansıdığını ifade ederek, Mahalle Hamiliği modelinin İstanbul'daki teşkilat yapısına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Toplantıda söz alan mahalle hamileri de modelin sahadaki karşılığına ilişkin görüşlerini paylaştı. Önceki dönem Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, mahalle teşkilatlarına sunulan rehberliğin kadroların gelişimine katkı sağladığını belirtirken, önceki dönem Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, tecrübeli isimlerin mahalle çalışmalarına katılımının teşkilat mensupları üzerinde önemli motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.

Önceki dönem Adalar İlçe Başkanı Muzaffer Güçlü, uygulamanın teşkilat üyelerine yeni bir heyecan kazandırdığını ifade ederken, önceki dönem Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane de projenin toplumsal karşılığının güçlü olduğuna ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mahalle Hamiliği modeliyle, mahalle teşkilatlarının daha etkin hale getirilmesi, sahadaki iletişim kapasitesinin artırılması ve yerel düzeyde teşkilat refleksinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplantı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.