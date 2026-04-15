2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Kadın A Millî Futbol Takımı'nın Sinop'ta İsviçre ile oynayacağı karşılaşma öncesinde alınan trafik, güvenlik ve otopark tedbirleri açıklandı.

Sinop, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir milli futbol müsabakasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 18 Nisan'da oynanacak Türkiye-İsviçre Kadın A Milli Takım müsabakası ve stadyumun resmi açılış töreni öncesinde Sinop Valiliği koordinasyonunda geniş çaplı bir hazırlık yapıldı. Vali Mustafa Özarslan, bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

801 personel görevli olacak

Organizasyonun huzur içerisinde geçmesi için tüm birimlerin sahada olacağını belirten Vali Özarslan, '49 ekip, motosikletli timler ve 188 özel güvenlik personeli olmak üzere toplamda 801 personel müsabakada görevli olacak. Asayiş ve güvenlik hizmetleri emniyet ve jandarmamız tarafından yürütülecek. Sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğümüzce sağlanacak' dedi.

Stadyum çevresindeki sınırlı otopark kapasitesi nedeniyle alternatif alanlar oluşturulduğunu kaydeden Özarslan, 'Alternatif otopark alanları oluşturduk. Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kültür Merkezi bahçelerini açıyoruz. Ayrıca Fatih İlkokulu, Ömercan Açıkgöz İmam Hatip Lisesi, Gelincik Ortaokulu bahçeleri otopark alanı olarak kullanılabilecektir. Motosikletler için de Stad yolu Milli Egemenlik Parkı'ndaki alanı otopark alanı olarak belirledik' açıklamasında bulundu.

Ücretsiz ring seferleri planladık

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ücretsiz servislerin devreye gireceğini müjdeleyen Vali Özarslan, 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversitemiz ve Müftülüğümüzün servisleri saat 16.30'dan itibaren; Uğur Mumcu Meydanı, İtfaiye, Aşiyan, TOKİ İlkokulu ve Seyyid Bilal Öğrenci Yurdu önünden sürekli ring seferi yapacaktır. Belediye Başkanlığı tarafından da saat 15.00 itibarıyla belirlenen noktalardan servisler kaldırılacaktır' dedi.

Passolig zorunluluğu yok, girişler ücretsiz

Vatandaşlara bilet ve stadyuma giriş konusunda da uyarılarda bulunan Özarslan, 'Bu maçta Passolig zorunluluğu yok. Biletler ücretsiz olacak. Girişler barkod sistemine göre yapılacağı için vatandaşlarımızın biletlerini saklamaları ya da çıktı almaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hemşehrilerimiz için koltuklarda 7 bin adet Türk Bayrağını da hazırladık' ifadelerini kullandı.