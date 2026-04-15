Sinop'un Boyabat ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 11. sınıf öğrencisi Zeynep Yaren Kalyoncu, hem teorik hem de pratik eğitimi bir arada sürdürerek örnek bir başarı hikayesine imza atıyor.

Haftanın bir günü okulda eğitim alan Kalyoncu, haftanın dört günü ise usta gözetiminde kaporta alanında çalışarak mesleki gelişimini sürdürüyor. Dedesiyle birlikte mesleğini icra eden genç öğrenci, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Ahilik Haftası kapsamında 'Yılın Çırağı' olarak teklif edilen Zeynep Yaren Kalyoncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Baş ile birlikte Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, genç öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sunan bu anlamlı başarı, Boyabat'ta takdirle karşılandı.