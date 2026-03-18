Sinop'un turizm ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Nisi Göleti'nde dev dönüşüm devam ediyor. İlk iki etabı tamamlanan projede, 3. etap planlama çalışmaları için saha incelemeleri başladı.

Toplamda 29 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen ilk iki etap sayesinde Nisi Göleti, her yaştan vatandaşın doğayla iç içe vakit geçirebildiği modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Projenin üçüncü etabı için ise 10 milyon TL'lik ek yatırım planlanıyor.

Vali Özarslan, incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 3. etap kapsamında gölet çevresi düzenlemesi, doğa yürüyüş parkurları ve rekreatif (dinlenme) alanlarının oluşturulmasına yönelik planlamaların sürdüğü ifade edildi.

Özarslan, projenin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Murat Kurum ve katkıları için Nazım Maviş'e teşekkür etti.