Sinop'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop Deniz Şehitleri Anıtı önünde yapılan tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Sinop Şehit ve Gazi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, Çanakkale ruhunun Türk milletinin bağımsızlık azminin en büyük simgesi olduğunu vurguladı.

Şehitlere saygı ziyareti

Deniz Şehitliği'ndeki törenin ardından, Sinop Şehitliği'ne geçildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına çiçek bırakarak saygılarını sundu. Şehit yakınları da kabirleri başında dualar ederek duygusal anlar yaşadı.

Törene; Vali Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.