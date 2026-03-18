MTK Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, toplu olarak seslendirdikleri Çanakkale Türküsü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı ölümsüz şiiriyle, 111 yıl önce yazılan destanı bir kez daha yaşattılar.

Etkinlikte Müzik Öğretmenlerinin enstrümanlarıyla eşlik ettiği ezgiler, Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin anlamlı dekor tasarımları, Türkçe Öğretmenlerinin şiire kattığı derinlik ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin destekleriyle öğrencilerin yüreklerinden dökülen duygular birleşti.

Okul Müdürü Uzman Öğretmen Uğur Göktaş, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Türk Milleti'nin ateş çemberinden geçtiği, tüm dünya ile karşı karşıya geldiği, hayatta kalma mücadelesi verdiği 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde, öyle büyük kahramanlıklar yaşandı ki,

bugün anlattığımızda masal gibi gelebilir belki. Ama tarih sayfalarında altın harflerle yazar bu gerçekler, milletimizin hürriyet mücadelesi. Bizde masal yok destanlar vardır, bizde hayali süper kahramanlar yok 'gerçekten kahramanlar' vardır. Bu duygularla '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü'nde ebedi Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle yâd ediyor, MTK Okulları olarak onları ve mücadelelerini unutmadığımızı hiç bir zaman da unutmayacağımızı, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, yani bugün bir kez daha gururla hatırlatırız. Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu anlamlı etkinliğe katkıları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız'

MTK Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin milli değerleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.