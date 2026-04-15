Göreve geldiği günden bu yana öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine önem veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kendisinden randevu talebinde bulunan Rekreasyon Kulübü üyesi öğrenciler ile fakültelerinde bir araya geldi.

Spor Bilimleri Fakültesi'nde Rekreasyon Kulübü üyelerini ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya ile birlikte Rekreasyon Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Ziya Bahadır ve Kulüp Başkanı Ceren Kılınç ve kulüp üyeleri ile sohbet etti.

Ziyaretinde kulüp çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinledi.