MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde polis memuru Mustafa Şahin'in gönderdiği hediyeler, engelli genç Ahmet Aydın'ın yüzünü güldürürken, mahalledeki çocuklara da unutulmaz bir sevinç yaşattı.

Daha önce akülü sandalye desteğiyle gönüllere dokunan Mustafa Şahin, bu kez de Ahmet Aydın'ı unutmadı. Şahin tarafından gönderilen bayramlık kıyafetler Ahmet'i büyük bir mutluluğa boğarken, ayrıca çocuklar için gönderilen çikolata, kek ve meyve suları da anlamlı bir sürprize dönüştü.

Hediyeleri alan Ahmet Aydın'ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken, en anlamlı an ise bu hediyeleri paylaşmasıyla yaşandı. Annesinin mezarını ziyaret eden Ahmet, ardından mahalledeki çocuklarla bir araya gelerek kendisine ulaştırılan ikramlıkları tek tek dağıttı.

Çocukların yüzündeki sevinç, Ahmet'in mutluluğunu daha da artırırken, ortaya duygu dolu görüntüler çıktı. Hem kendi sevincini yaşayan hem de başkalarını mutlu eden Ahmet Aydın, örnek bir davranış sergiledi.

Mahalle sakinleri, yaşanan bu anlamlı anlara tanıklık ederken, Mustafa Şahin'in duyarlılığı ve Ahmet Aydın'ın paylaşımcı tavrı takdir topladı. Bayram öncesinde yaşanan bu güzel olay, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.