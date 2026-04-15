İnegöl AVM, 23 Nisan coşkusunu gün boyu sürecek atölyeler, defileler ve gösterilerle çocuklar ve ailelerle buluşturuyor. Nisan ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında, sevilen karakter Maşa ile Koca Ayı da minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Nisan ayında çocuklara ve ailelere özel renkli etkinlik programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, gün boyu sürecek atölyeler, gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle AVM'ye taşınıyor.

23 Nisan programı şöyle açıklandı:

23 Nisan 2026'da anaokulları iş birlikleriyle düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00'de 'Kitap Kahramanları Defilesi' ile başlayacak; çocuklar sevdikleri karakterlere hayat verecek. Saat 13.30'da gerçekleşecek 'Geri Dönüşüm Defilesi' ise sürdürülebilirlik temasını eğlenceli bir sahne deneyimiyle buluşturacak.

Gün boyunca 13.00 - 18.00 saatleri arasında devam edecek atölye ve stant çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de üreticiliklerini geliştirme imkanı bulacak. Diva Sanat & Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilecek modern dans ve halk danslarını içeren özel gösteriler izleyicilerle buluşacak. Etkinlik programı kapsamında ayrıca 15.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleşecek bando dinletileri AVM'ye neşeli anlar katacak.

Programın devamında 17.00'de sihirbaz gösterisi ile çocuklar eğlenceli ve şaşırtıcı anlar yaşarken, gün 18.00'de gerçekleşecek halk dansları gösterisi ile coşkulu bir şekilde tamamlanacak. Etkinlik alanında ayrıca gün boyu ziyaret edilebilecek 23 Nisan Sergisi de Sanat Atölyesi'nde yer alacak.

Maşa ile Koca Ayı etkinliği 25-26 Nisan'da

23 Nisan coşkusu, 25-26 Nisan tarihlerinde de devam edecek. Çocukların sevilen karakterleri Maşa ile Koca Ayı'nın lisanslı etkinliği kapsamında, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde olmak üzere üç seans halinde minik ziyaretçiler eğlence dolu anlar yaşayacak.