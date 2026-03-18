Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve ev hapsi kurallarını ihlal eden şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu dolmuşta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahsın izini sürmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şahsın şehir içi dolmuşla yolculuk yaptığı tespit edildi. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ne gelen dolmuşta bulunan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.