Hatay'ın Antakya ilçesinde dere kenarında oyun oynarken dereye düşüp ölen 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Oğlunu kendi elleriyle toprağa veren acılı baba Eymen Bayrakdar, evladının ilk önce terliğini dere kenarında bulduğunu, ardından ekiplerin evladının cansız bedenini bulduğunu söyledi.

Olay, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandı. Evi mahalleden geçen dere civarında bulunan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'dan haber alamayan babası, evladının terliğini dere kenarında buldu. Baba ve ailenin çocuğa ulaşamaması üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Küçük Abdullah'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tanışma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

'Derenin civarında oynuyordu ama dereye gitmemişti, en son baktığımda dere kenarında terliği vardı'

Oğlunun cansız bedeninden önce terliğini gören acılı baba Eymen Bayrakdar, 'Oğlum çok iyi biriydi ve evden dışarıya çıkmazdı. Derenin civarında oynuyordu ama dereye gitmemişti. En son baktığımda dere kenarında terliği vardı. Sonra gidip baktığımda, ekiplerin hepsi gelip kurtardılar. Oğlum 4 yaşındaydı. Bugün defnettik' ifadelerini kullandı.