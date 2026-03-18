Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan KB-0704 borda numaralı 'Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan' isimli karakol botu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, şehidin ailesi ve teşkilat mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu törende yaptığı konuşmada, 'Bugün burada aziz şehidimiz Polis Memuru Veysel Özkayacan'ın adını yaşatacak karakol botunun hizmete giriş töreninde sizlerle birlikte olmanın gururunu ve onurunu anlatarak başlamak istiyorum. Şehitlerimiz, vatanımızın huzuru, güvenliği ve geleceği için en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ederek bizlere onurlu bir miras bıraktı. Bizler de onların emanetine sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aziz şehidimizin adını taşıyan bu karakol botu mavi sularda görev yaparken, onun fedakarlığını ve kahramanlığını da her zaman hatırlatacak bir vefa nişanesi olacak. Onlar milletimizin kalbinde, bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın her köşesinde yaşamaya devam edecek. Bu karakol botunun vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan'ın emaneti olan kıymetli ailesi olmak üzere tüm şehitlerimizin ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Sizlerin gururu ve duası bizler için en büyük destek kaynağı' dedi.

Yapılan duaların ardından açılışı yapılan 'Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan' isimli karakol botu selamlanarak göreve uğurlandı.