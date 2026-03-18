Burdur'un Gölhisar ilçesinde eski eşini bacağından pompalı tüfekle yaralayan şahıs ve kadının gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Mart günü Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (45) eski eşi Nuray E.'nin (41) çalıştığı iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. (55) de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı.

Her iki şahıs da tutuklandı

Olay sonrasında ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş yeri sahibi, yapılan itiraz sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşini bacağından vurarak yaralayan Fatih K. ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.