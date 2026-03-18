İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun gece saatlerinde Tahran'a yönelik saldırılarında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hedef alındığını doğruladı. Katz, İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Güvenlik değerlendirmesi sırasında konuşan Katz, 'Bugün, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yürüttüğümüz savaşı tırmandıracak önemli sürprizlerin yaşanması bekleniyor. İran'daki saldırıların şiddeti artıyor. İran İstihbarat Bakanı bir gecede ortadan kaldırıldı' ifadelerini kullandı.

Katz, kendisinin ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın üst düzey isimlerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef almak için İsrail ordusuna yetki verdiklerini belirtti.

İran'dan İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.