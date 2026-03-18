Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın üçüncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, bir tutuksuz sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve tutuksuz sanıklardan K.A.'nın tutuklanmasını talep etti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda görülen duruşmada, soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 41 sanık yargılanıyor. Öğle arasının ardından devam eden duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, mahkemeye esas hakkındaki ara mütalaasını sundu. Mütalaada hakkında yakalama kararı bulunan N.E. ve O.M. adlı şahısların akıbetinin sorulması istendi. Savcı, ayrıca tutuksuz sanık T.K. hakkında bu aşamaya kadar alınan beyanların niteliğine göre iftira ve yalan suçları yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mütalaada, tutuksuz sanık S.T. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirinin devamı da istendi. Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca, yardım eden sıfatıyla 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık K.A.'nın tutuklanmasını istedi.

'Tahliyemi istiyorum'

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen sanık Muhittin Böcek, sağlık durumuna dikkat çekerek, tahliye talebini yineledi. Böcek, '9 aya yakın süredir çok rahatsızım. Tutuklandığımda 12 ilaç kullanıyordum, şimdi 22 ilaç kullanıyorum. 10 kez hastaneye kaldırıldım. En ağır uyku apnesi hastasıyım, tahliyemi istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçum Antalya'da 6 dönemdir belediye başkanı olmak. Belediyeyi zarara uğratmadım. Tahliyemi istiyorum, çok acil tedavi olmak istiyorum' dedi.

Sanık Mustafa Gökhan Böcek ise savunmasında şu ifadelere yer verdi:

'Oğlum 5 aylık, ben buraya kendim gelip teslim oldum. Delil karartma gibi işlemlerim olmadı. Ticari işlerimden dolayı yargılanıyorum. Muhittin Böcek'in oğlu olmasam, siyasetçinin oğlu olmasam yargılanmıyordum. Tahliyemi, tahliye olmazsa ev hapsi talebimi istiyorum.'

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık ve avukat beyanlarının alınmasının sürdüğü duruşmada, mahkeme heyetinin ara kararı açıklaması bekleniyor.