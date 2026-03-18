Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir ikamette yapılan aramada plastik fıçılar içerisinde 790 litre sahte içki ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Arsuz Karaağaç Övümdük Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 6 adet plastik fıçılar içerisinde 720 Litre fermente halde, 70 Litre içime hazır alkol olmak üzere toplamda 790 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA