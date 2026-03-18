Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Arsuz Karaağaç Övümdük Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 6 adet plastik fıçılar içerisinde 720 Litre fermente halde, 70 Litre içime hazır alkol olmak üzere toplamda 790 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.