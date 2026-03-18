Araştırmacı gazeteci Şükrü Gökkaya, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde Safranbolu'ya bağlı Akören köyünde 1916 yılında dünyaya gelen Vali Nail Memik'in Çanakkale Şehitlikleri'nin ve Çanakkale Destanı'nın anıtlaştırılması çalışmalarına ilk imzayı atan isim olduğunu aktardı.

Kent tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Gökkaya, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türk tarihi için değil dünya tarihi açısından da en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Yalnızca Türk tarihi için değil, dünya tarihi için en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümündeyiz' dedi.

1916 yılında Akören köyünde dünyaya gelen Nail Memik'in hayat hikâyesine dikkat çekerek, '1940 yılında Mülkiye mezunu olan Nail Memik, Karabük'ün yetiştirdiği ilk mülkiye idare amirlerinden biridir. Ülkenin birçok yerinde kaymakamlık yaptı, gittiği her yerde çok sevildi, gözyaşlarıyla uğurlandı' ifadelerini kullandı.

Memik'in Çanakkale ile olan bağının görev sürecinde ortaya çıktığını belirten Gökkaya, ' Memik, Çanakkale vali yardımcısı oluyor. Çanakkale Valisi'nin hastalanması üzerine Çanakkale Valiliği'ne 5 yıl boyunca vekâlet etti. Bu süreçte halkla birlikte kurduğu cemiyetle Çanakkale Şehitlikleri'nin ve Çanakkale Destanı'nın anıtlaştırılması çalışmalarına ilk imzayı atan isim oluyor. Gelibolu Yarımadası'nda Yahya Çavuş ve arkadaşları için yapılan şehitlik ve abidenin ihya edilmesi sırasında Nail Memik burada Yahya Çavuş ve arkadaşlarının kahramanlıklarını unutturmayacak şu dörtlüğü kaleme aldı: 'Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular.''

Nail Memik'in devlet hizmetindeki başarılarına da değinen Gökkaya, Edirne vali yardımcılığı, Bitlis ve Kırklareli valilikleri görevlerinde bulunduğunu belirterek, 'Bitlis'te halkla birlikte 20 milyon lira bağış toplayarak Türk Hava Kuvvetleri'ne uçak alınmasına öncülük etti. Kırklareli'nde ise Kıbrıs olayları sürecinde orduyu yeniden organize ederek önemli hizmetler verdi' diye konuştu.

1989 yılında hayatını kaybeden Nail Memik'in mezarının Akören köyünde bulunduğunu ifade eden Gökkaya, Nail Memik'in rubai ve gazel tarzında şiirlerinin bulunduğunu bunların bazılarınında bestelendiğini ifade ederek, 'Her dilberi sevdik, neme lazım demedik. Her badeyi içtik, ceme lazım demedik. Hoyratça döküp her şey gözyaşlarını, bir katrede en son geme lazım demedik' dizelerini okudu.