Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen 'Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi 2', mühendislik öğrencilerini sektörün deneyimli isimleriyle bir araya getirdi.

Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, sanayinin dijital dönüşümü, endüstriyel otomasyon çözümleri ve akıllı mobilite gibi güncel konular ele alındı.

Zirvenin ilk oturumunda otomasyon ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Talha Eroğlu ile Atacan Yücel konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, teknik bilgi birikiminin müşteri odaklı çözümlere dönüştürülmesi ve sanayide dijital dönüşümün dinamiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda robotik ve endüstriyel otomasyon sektöründe görev yapan Işılayhan Topçuoğlu, öğrencilik yıllarından profesyonel kariyerine uzanan süreci anlattı. Topçuoğlu, uluslararası firmalara sunulan özel makine çözümlerine değinerek öğrencilere kariyer planlaması konusunda önerilerde bulundu.

Günün son oturumunda ise otomotiv ve tasarım mühendisliği alanında çalışan Seçkin Çakır, akıllı mobilite, yazılım, araç geliştirme ve tahrik sistemlerindeki güncel gelişmeleri öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik, mesleki tecrübelerini geleceğin mühendisleriyle paylaşan konuklara günün anısına hediyelerinin takdim edilmesi ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.