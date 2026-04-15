Karabük Üniversitesi (KBÜ) heyeti, Rektör Fatih Kırışık öncülüğünde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne (KAEÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

İki üniversite arasında akademik iş birliği ve ortak projeler ele alındiği görüşmeye 36 kişilik heyet katıldı.

Ziyaret kapsamında Rektör Fatih Kırışık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Senato Odası'nda iki üniversitenin heyetlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kırışık, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kurumların güçlü yönlerini paylaşmasının akademik üretime katkı sağlayacağını ifade etti. Ortak projeler, akademik yayınlar ve patent çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Kırışık, bu tür temasların iş birliği açısından önemli bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil ise Karabük Üniversitesine daha önce gerçekleştirdikleri ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, bu buluşmanın ikinci adımını hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Karahocagil, toplantıda birim bazlı uygulamaların ele alınacağını ve üniversiteler adına faydalı çıktılar ortaya konulmasının hedeflendiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından sunum gerçekleştiren Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, üniversiteler arası iş birliğinin güçlenmesiyle birlikte ortak gelişimin mümkün olacağını vurguladı. Kırışık, Türkiye'de ilk 10 üniversite arasına girme hedefi doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Karabük Üniversitesinde hayata geçirilen yeni yapılanmalar ve organizasyon modellerine de değinen Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (KAPGEM) bu kapsamda Türkiye'de kurulan ilk yapı olduğunu belirtti. Merkez bünyesinde bilim, eğitim ve Türk dünyası başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren 33 politika masasının bulunduğu kaydedildi.

Program kapsamında her iki üniversitenin birim yöneticileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki akademik ve idari birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görüşmelerde somut iş birliği alanları ele alındı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısıyla sona eren ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile Genel Sekreter Lütfü Köm'ün yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.