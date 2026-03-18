UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi konak ve otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.

'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan Safranbolu'da bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan yerli turistleri ağırlamak için işletmeler hazırlıklarını tamamladı.

Ayrıca 'Korumanın başkenti' gibi unvanlarla da anılan ilçe 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle dikkat çeken ilçenin misafirlerine keyifli bir Ramazan Bayramı tatili sunması bekleniyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, 'Şu anda tesislerimizin yüzde 85-90 oranında dolduğunu biliyoruz. Safranbolu'nun büyük şehirlere yakın olması nedeniyle son dakika rezervasyonları oldukça fazla oluyor. Dolayısıyla bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Ara tatiller turizm sektörü için oldukça faydalı oluyor. Hareketlilik yavaş yavaş başladı, hafta sonu ve bayramla birlikte büyük bir yoğunluk bekliyoruz' dedi.

Urgancıoğlu, Ramazan Bayramı ile birlikte ilçede turizm sezonunun hareketlendiğini söyledi.

Yabancı turist beklentilerine de değinen Urgancıoğlu, savaşların turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirterek, 'Biz daha çok Uzakdoğu pazarına hizmet veren bir şehiriz. Ancak Orta Doğu aktarmalı uçuşlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı iptaller oluyor. Bu nedenle şu an çok iyimser ya da çok kötümser olmak doğru değil. Turizm sektörü pandemide de gördüğümüz gibi hızlı etkilenen bir sektör. Bu yüzden her zaman alternatif planlarımızın olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte alternatif turizm çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Urgancıoğlu, Safranbolu'da konaklama fiyatlarının her bütçeye uygun alternatifler sunduğunu kaydetti.

Safranbolu'nun ulaşım açısından da avantajlı bir konumda bulunduğunu kaydeden Urgancıoğlu, ilçenin ekonomik ve mutlaka görülmesi gereken destinasyonlardan biri olduğunu dile getirdi.