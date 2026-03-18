Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerinin gıda kontrol görevlileri tarafından denetlendiği bildirildi. Açıklamada, özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Kontrollerde; işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ile satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde karşılaşabilecekleri olumsuzlukları Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

Denetimlerin bayram süresince de devam edeceği ifade edildi.