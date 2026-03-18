Terörsüz Türkiye sürecinin etkisiyle Tunceli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında 30 yıl aradan sonra ilk kez Yeraltı Çarşısı üstünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tunceli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü yıl dönümü kapsamında anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Kentte en son 18 Mart 1996 tarihinde Yeraltı Çarşısı üstünde düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni, aradan geçen 30 yılın ardından yeniden aynı noktada yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ve huzur ortamının etkisiyle şehir merkezinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni, Tunceli'nin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Törenin ardından program, Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Topçu Üsteğmen İbrahim Esli yaptı.

Esli konuşmasında, 'Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün, 111 yıl önce 18 Mart 1915'te şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümüdür. Tün yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kronometre taşı olmuştur' ifadelerini kullandı.

Programa; Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Garnizon Komutanı 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili P. Albay Ali Alper Bozkurt, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.