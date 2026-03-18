Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen 'Kampüste Ramazan Etkinlikleri' kapsamında binlerce kişi iftar sofralarında bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde birlik, dayanışma ve paylaşma kültürü kampüs genelinde yaşatıldı.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kampüste Ramazan Etkinlikleri', ücretsiz tematik iftarlar ve çeşitli programlarla tamamlandı. Etkinliklerde öğrenciler, akademisyenler ve davetliler aynı sofrada buluştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinliklerin kısa sürede örnek bir sosyal model hâline geldiğini belirterek Ramazan ayının manevi atmosferinin kampüste güçlü bir şekilde hissedildiğini ifade etti.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programlarından 16 bin 65 öğrenci ücretsiz yararlandı. İftarların ardından öğrencilerle bir araya gelen Kırışık, kampüs yaşamına dair görüşleri dinledi.

Etkinlikler süresince söyleşiler, kültürel programlar, Kur'an tilavetleri, sergiler ve musiki konserleri gerçekleştirildi. Programlarla öğrencilerin Ramazan ayını kampüs ortamında birlikte yaşamalarına imkân sağlandı.

Tematik iftar buluşmalarında Şehitleri Anma, Filistin, Türkistan, Türkiye Yüzyılı ve Mehmet Âkif Ersoy gibi başlıklar öne çıktı. Ayrıca Dünya Yetimler Günü ve Uluslararası Öğrenci iftarları da program kapsamında yer aldı.