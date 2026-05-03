Karabük'te 1.Amatör Futbol Ligi Play-Off yarı final müsabakaları tamamlandı.
Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşması Safranboluspor ve Eskipazar Belediyespor takımları arasında oynanacak.
Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan yarı final maçlarında Safranboluspor rakibi Yortanspor'u 4-1, Eskipazar Belediyespor rakibi Safranbolu Bağlar Spor Kulübü'nü 5-3 mağlup ederek finale isimlerini yazdırdı.
Final maçını kazanan takım direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'in yükselerek (BAL) Karabük'ü temsil etmeye hak kazanacak.
Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşmasının 10 Mayıs Pazar günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.
Kaynak: İHA