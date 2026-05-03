Karabük'te 1.Amatör Futbol Ligi Play-Off yarı final müsabakaları tamamlandı.

Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşması Safranboluspor ve Eskipazar Belediyespor takımları arasında oynanacak.

Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan yarı final maçlarında Safranboluspor rakibi Yortanspor'u 4-1, Eskipazar Belediyespor rakibi Safranbolu Bağlar Spor Kulübü'nü 5-3 mağlup ederek finale isimlerini yazdırdı.

KBÜ'den Webometrics sıralamasında önemli yükseliş
KBÜ'den Webometrics sıralamasında önemli yükseliş
İçeriği Görüntüle

Final maçını kazanan takım direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'in yükselerek (BAL) Karabük'ü temsil etmeye hak kazanacak.

Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşmasının 10 Mayıs Pazar günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

Kaynak: İHA