Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık, Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan'ın rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Tatık, bayramların ise kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğunu belirtti.

Tavas'ta her zaman dayanışma ruhunu canlı tuttuklarını vurgulayan Başkan Tatık, 'Bizler büyük bir aileyiz. İlçemizde ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya, hemşehrilerimiz arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Bayramın getirdiği manevi atmosferin, toplumsal birlikteliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum' dedi.

Başkan Tatık mesajının sonunda, başta Tavaslı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.