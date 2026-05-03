Bu yıl göledin doluluk işlemleri tamamlanacağı seneye ise su salım töreni ile birlikte çiftçileri suya kavuşturacaklarını açıklayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 'Şuanda devletimizin tarafından yapılan güzel bir hizmetin başındayız. Yeni Mahalle Göledimiz, insanların 'Ya burada su mu var' dediği ama şuanda çok şükür yarısının dolduğu yerdeyiz. Göledimizde incelemeler yaptık. Bu yıl inşallah doluluk işlemlerini tamamlayacağız. Gelecek yıl su salım töreni ile birlikte hem Yeni Mahalle hem Belevi hem de Kızılyaka bölgesini ilgilendiren yaklaşık bin 400 dönüm araziyi suyla kavuşturacağız. Aynı zamanda göledimizde 450 bin metreküp suyu depolama imkanımız var' dedi.

Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan ve proje aşamasında olan toplam 4 göletin bulunduğu, yeni projeler için çalışmaların da aralıksız sürdüğü ifade edildi. Başkan Arslan, yatırımların çiftçilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.