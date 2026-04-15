Aksaray'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisindeki aday öğretmenler farkındalık oluşturup çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla fidan dikimi yaptı.

Aksaray'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisindeki aday öğretmenler arazide binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Aday öğretmenler, programın başlangıcında düzenlenen etkinlik çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Katılımcılar, toprakla buluşturdukları fidanlarla hem doğaya katkı sundu hem de kalıcı bir hatıra ormanı oluşturdu. Etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akademi yetkilileri, eğitimin sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını belirterek, sosyal ve çevresel farkındalığın da önemli olduğunu ifade etti.