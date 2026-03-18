Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaştı. Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'ndeki iftar programına katılan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı Ramazan ayında, her gün yüzlerce vatandaşı iftar sofralarında ağırlıyor. Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde düzenlenen iftar programına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşlarla aynı sofrada bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir'e; Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Meclis Üyesi Akın Uludağ ve NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz da eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, onların talep ve önerilerini dinledi.

Ramazan ayında paylaşımın öne çıktığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Bu ay boyunca iki ayrı noktada vatandaşlarımızla buluşarak, Ramazan'ın bereketini ortak yaşıyoruz. Nilüfer'de dayanışma sofralarında buluşmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Vatandaşlar dayanışma sofrasında buluşuyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Nilüfer Belediyesi, bu yıl da iki farklı noktada iftar sofraları kurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde ve Tophane Kulübü iş birliğiyle de NİLBEL Kafe Koza'da üniversite öğrencilerine yönelik iftar verildi.