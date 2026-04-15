İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Gebze Yeni Bağdat Caddesi'nde arızalanan içme suyu hattını onarmak için çalışma başlattı. Cadde trafiğe kapatılırken, çalışmalar nedeniyle Gebze'de 8, Çayırova'da ise 2 mahallede 18 saatlik su kesintisinin öngörüldüğü bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi'nden geçen 900 milimetre çapındaki cam takviyeli polyester (CTP) içme suyu ana iletim hattının dirsek kısmında arıza tespit edildi.

Arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaların paylaşıldığı açıklamada, 'Hattın güvenli şekilde müdahaleye hazırlanabilmesi amacıyla su kesintisinin başlamasının ardından yaklaşık 4 saat boyunca hat içerisindeki suyun kontrollü tahliye süreci gerçekleştirilecek, akabinde teknik ekipler tarafından onarım çalışmalarına başlanacaktır. Çalışmalar kapsamında mevcut arızalı CTP ana iletim hattının dirsek bölümü, daha dayanıklı olması amacıyla çelik boru ve çelik dirsek ile değiştirilecek, ayrıca hattın güvenliğini artırmak amacıyla beton kütle imalatı ile mekanik dayanımı güçlendirilecektir. Söz konusu onarım çalışmalarının yaklaşık 8 saat içerisinde tamamlanması öngörülmektedir' denildi.

'Çalışma süresince söz konusu güzergah geçici olarak trafiğe kapatılmıştır'

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, mevcut hatta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sisteme kontrollü şekilde su verileceğinin bildirildiği açıklamada, 'Hattın basıncının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından su abonelere iletilecektir. Basınç dengeleme ve hattın sağlıklı şekilde devreye alınması sürecinin yaklaşık 6 saat sürmesi öngörülmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yeni Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metre genişliğinde derin kazı yapıldığından, çalışma süresince söz konusu güzergah geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca İSU Genel Müdürlüğü tarafından, kullanım ömrünü tamamlayan CTP (Cam Takviyeli Polyester) ana iletim hatlarının, daha dayanıklı çelik borular ile yenilenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, bu kapsamda yıl içerisinde ihaleye çıkılması planlanan proje ihale aşamasına gelmiştir. Söz konusu yatırım ile ana iletim hatlarının dayanıklılığı artırılarak altyapı güvenliği güçlendirilecektir' ifadelerine yer verildi.

'Bölgede 18 saat su kesintisi öngörülmektedir'

Açıklama şu şekilde noktalandı:

'Devam eden çalışmalar nedeniyle bölgede 18 saat su kesintisi öngörülmektedir. Su kesintisinden Gebze ilçesinde Ulus, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Köşklüçeşme, İstasyon, Beylikbağı ve Hürriyet mahalleleri ile Adem Yavuz Mahallesi'nin bir kısmı; Çayırova ilçesinde ise Çayırova Mahallesi ve Yeni Mahalle'nin tamamı etkilenecektir. Çalışma kapsamında 25 bin 247 abone su kesintisinden etkilenecek olup, abonelere ayrıca SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. İSU ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.'