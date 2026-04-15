Darıca'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 1 milyon kitabın yer alacağı Darıca Kitap Günleri, 20 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 5. Darıca Kitap Günleri, 20-29 Nisan tarihleri arasında Darıca Belediyesi Kapalı Semt Pazarı'nda kapılarını kitapseverlere açıyor. 'Darıca'da her sayfa yeni bir dünya' sloganıyla düzenlenen kitap günleri, bu yıl da zengin içeriği ve geniş katılımla edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek.

Toplam 100 yayınevi ve 1 milyon kitap ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan 5. Darıca Kitap Günleri'nde yazarlar okuyucularıyla buluşacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek söyleşi ve imza günleriyle kitapseverler, sevdikleri yazarlarla birebir tanışma ve sohbet etme fırsatı bulacak.

Program kapsamında yazarlar Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hatice Kübra Tongar da okurlarla bir araya gelerek söyleşi ve imza programları gerçekleştirecek. Ayrıca kitap günlerinde çok sayıda yerel yazar da okuyucularla buluşarak Darıca'nın kültürel hayatına katkı sunacak.

'Tüm kitapseverleri bekliyoruz'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları 5. Darıca Kitap Günleri'ne davet ederek, 'Kitap Günleri etkinliğimizle hem okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hem de hemşehrilerimizi değerli yazarlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. 100 yayınevi ve 1 milyon kitabın yer aldığı bu büyük kültür buluşmasına tüm kitapseverleri bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Darıca Kitap Günleri, hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.