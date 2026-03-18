AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların müminler için rahmetin, mağfiretin ve kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin Allah rızası için bir araya geldiği müstesna günler olduğunu vurguladı.

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik mesajında, 'Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve paylaştığımız hayırlar, bizleri Allah'a daha yakın kılmış, kalplerimizi temizlemiş ve kardeşlik bilincimizi güçlendirmiştir. Şimdi idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı, kırgınlıkları ortadan kaldıran, gönülleri birleştiren ve İslam'ın rahmet ve merhamet ahlakını yaşatan bir gündür.Bugün dünya, savaşlar, zulümler ve insanlık dramlarıyla sınanmaktadır. Bu zor zamanlarda, millet olarak yardımlaşma, dayanışma ve ümmet bilincimizi canlı tutmak, Kur'an'ın öğütlediği gibi birbirimize destek olmak her Müslümanın görevidir. Rabbim bizleri, hakkı haykıran, mazluma yardım eden ve zulme karşı duran kullarından eylesin inşallah' dedi.

AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar ve mağdurlar için Allah'ın adaletini hatırlatan bir güç olmaya devam ettiğini vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanımızın kararlı ve istikrarlı liderliği sayesinde Türkiye, uluslararası alanda barış, güven ve iş birliği inşa eden, zor zamanlarda ümmetin yanında yer alan bir güç konumundadır. Bu bilinçle millet olarak bizler de, ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştirerek kalplerimizi kin, nefret ve kırgınlıklardan arındırmalı, birbirimize sevgi, merhamet ve hoşgörü ile yaklaşmanın önemini unutmamalıyız' ifadelerini kullandı.

Bünyamin Bozgeyik, mesajının sonunda ise 'Bu mübarek Ramazan Bayramı'nın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, sağlık, bereket ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, başta kıymetli Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm Müslüman kardeşlerimizin dualarının kabul olmasını diliyorum. Allah bizleri rahmetiyle kuşatsın, bayramımız mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.