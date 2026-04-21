Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen üniversiteleri keşfediyoruz konulu üniversite ziyaretleri bu yılda Ankara ve İstanbul'da bulunan üniversitelere yönelik gerçekleştirildi. GKV Özel Liseleri 11.sınıf öğrencilerinden oluşan kafile 5 gün boyunca süren gezide İstanbul'da, birçok üniversitesi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Gezi Kulübü öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen gezide ilgili üniversite akademisyenleri tarafından üniversite ve bölümleri hakkında öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Arel Üniversitesi ziyareti kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Karataş tarafından karşılanan öğrenciler, kendisinin akademik kariyer yolculuğu ve mesleki deneyimleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Gaziantep Kolej Vakfı mezunu olan ve kurum bünyesinde görev alarak genel müdürlük yapmış olan Dr. Karataş, gerçekleştirdiği seminerde öğrencilere üniversite tercihleri, kariyer planlaması ve kişisel gelişim süreçlerine yönelik değerli tavsiyelerde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ziyareti kapsamında Toplum ve Bilim Merkezi de ziyaret edilerek öğrenciler bilimsel farkındalıklarını artırmaya dair etkileşimli bir deneyim sağlandı. Ziyaretler sırasında üniversitelerde öğrenimi devam eden GKV mezunlarıyla da buluşularak üniversite yaşamına yönelik deneyimleri hakkında bilgi alan öğrenciler büyük deneyimler kazandı. Kariyer planlamalarına yön vermeyi amaçlayan üniversite gezisinde Ankara'ya da giden öğrenciler burada Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgahı olan Anıtkabir'de ziyaret ederek Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra saygı duruşunda bulunup Atamız bir kez daha saygıyla anıldı. Gezi kapsamında akademik turların yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de yer veren öğrenci kafilesi gezinin tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep'e döndü.