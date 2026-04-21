Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçe genelinde yürütülen park ve yeşil alan bakım çalışmalarıyla vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde bulunan parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda uzayan otların biçilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar sayesinde yeşil alanlar daha estetik bir görünüme kavuşurken, haşere oluşumunun da önüne geçiliyor.

Çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Kurnaz, ekiplerin belirlenen program dahilinde tüm mahallelere ulaştığını belirterek, 'Çevre düzenini sağlamak ve yeşil alanların daha kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin temiz, bakımlı ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yaz ayları boyunca çalışmalarımıza devam ederek vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanları sunacağız' dedi.