Edirne'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı ve Şehitleri Anma Günü'nde lise öğrencilerinin gösterileri sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Edirne'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Çok amaçlı Salon'da program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Piyade Üsteğmen Caner Yıldırım, 111 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ve Deniz Zaferi'nin ilan edildiğini belirtti. Bu tarihin TBMM Genel Kurulu'nda 4768 sayılı Kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitleri anmak maksadıyla aynı zamanda 'Şehitler Günü' olarak kabul edildiğini hatırlatan Üsteğmen Yıldırım, 'Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okunan mesajının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan 'Çanakkale Bir Büyük Destan' adlı oratoryo gösterisi yapıldı. Gösterileri ilgiyle izleyen katılımcılar o anları telefonları ile kaydederken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Program öğrencilerin protokol üyeleri tarafından tebrik edilmesiyle sona erdi.