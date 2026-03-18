Ramazan bayramı sonrası Beykoz Anadolu'yu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da hazırlıklar başlıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 32. Haftası'nda Beykoz Anadolu'yu konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da, Ankaraspor maçı sonrası futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Son 5 maçını 13 puanla geçen ve moral bulan Bordo-Beyazlı ekipte, normal şartlarda çarşamba günü başlaması planlanan hazırlıklar Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin futbolculara jestiyle bir gün daha uzatıldı. Bordo-Beyazlılar, salı günü oynanacak maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Elazığspor'a, Muğlaspor maçındaki olaylardan ötürü 68 bin TL para cezası verildiği bildirildi.